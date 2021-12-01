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Министерство социальной защиты и труда Литвы намерено повысить до 15–16 тыс. квоты на льготное трудоустройство водителей из третьих стран, однако перевозчики отмечают, что этого недостаточно, чтобы сократить нехватку работников.
Министерство повысит квоты для иностранных водителей, перевозчики просят большего
© Itar-Tass / Scanpix

Как сообщил BNS замминистра соцзащиты и труда Витаутас Шилинскас, окончательное число министерство еще должно будет согласовать с Министерством внутренних дел. По его словам, это соответствует количеству уже трудоустроенных в этом году водителей из третьих стран. Между тем, квота облегченного трудоустройства в этом году составила 11,6 тыс.

"Мы выяснили, сколько в этом году было трудоустроено иностранцев, и решили, что на следующий год будет установлено количество квот, соответствующее трудоустроенным за год. Предварительно мы подсчитали, что их было бы около 16 тысяч", – сказал BNS вице-министр.

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Представители организаций автоперевозчиков утверждают, что по причине большой нехватки водителей, которую местный рынок не в силах покрыть, в отношении транспортного сектора вообще не должны применяться квоты, либо они должны быть значительно больше.

"Было высказано мнение, что с учетом специфики транспортного сектора и его динамики, в отношении этого сектора и дефицитной профессии водителей грузовиков дальнего следования вообще не должна применяться система квот", – заявил BNS гендиректор литовской Ассоциации автоперевозчиков Linava Зенонас Буйвидас.

По его словам, если будет существенно пересмотрен нынешний порядок квот, то решения будут ориентированы на сохранение бизнеса в Литве, и это будет большим подспорьем.

В. Шилинскас отмечает, что в транспортном секторе задействованы около 77 тыс. работников.

При трудоустройстве по квотам, по утверждению перевозчиков, процесс найма водителя сокращается на несколько месяцев.

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