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Реагируя на появившуюся в СМИ информацию о том, что в перспективе 3-4 лет должно быть принято политическое решение, как развивать аэропорты страны – расширять один из действующих или построить новый, вице-министр коммуникаций и транспорта Юлюс Скачкаускас подчеркивает, что решение уже принято, и строительство нового аэропорта не рассматривается, говорится в сообщении Министерства коммуникаций и транспорта.
Министерство коммуникаций и транспорта: вопрос нового аэропорта даже не рассматривается
© Scanpix

В утвержденных в этом году руководящих принципах литовской авиации до 2030 г. предусмотрено, что в стране будет развиваться сеть действующих аэропортов.

"Никто в ближайшие годы никакие решения относительно нового аэропорта не планирует, вопрос даже не рассматривается. Поэтому мы хотим успокоить авиационное сообщество страны, инвесторов и застройщиков – направление, предусмотренное в руководящих принципах, не меняется, у нас есть четкий план, как мы будем развивать терминалы Вильнюсского и Каунасского аэропортов, и целенаправленно работаем в этом направлении", - сказал Ю. Скачкаускас.

Julius Skačkauskas
Julius Skačkauskas
© DELFI / Kiril Čachovskij

Оценивая перспективу деятельности литовских аэропортов до 2030 г., вопросы пропускной способности пассажирского терминала Вильнюсского аэропорта должен решить планируемое в 2024-2025 гг. строительство нового терминала вылета T4, реконструкция действующих терминалов и проект реконструкции зон доступа к аэропортам. Потребность в увеличении пропускной способности пассажирского терминала Каунасского аэропорта должна быть удовлетворена планируемым в 2025 г. расширением этого терминала с увеличением пропускной способности пассажирского терминала до 2 млн. пассажиров в год, говорится в сообщении.

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