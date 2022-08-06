Министерство энергетики Литвы просит оценить законность действий Perlas energija

"Потребители, выбирая планы с фиксированной ценой, рассчитывали, что это поможет им спрогнозировать свои расходы в условиях инфляции. Теперь из-за односторонних действий компании они этого лишаются. Как министр я всегда буду на стороне потребителей и обеспечения их ожиданий", - сказал министр энергетики Дайнюс Крейвис.

По словам Д. Крейвиса, министерство в настоящее время оценивает сложившее положение на рынке электроэнергии, а ГСРЭ и Служба защиты прав потребителей просят провести юридическую оценку и обеспечить интересы потребителей.

"Из-за энергетического шантажа России высокие цены являются проблемой для большинства стран ЕС, но несправедливо перекладывать неоправданные бизнес-риски на плечи потребителя", - считает министр. Он также ожидает, что сработает конкуренция, и другие поставщики на рынке смогут предложить привлекательные тарифные планы с фиксированной ценой.

Министерство энергетики напоминает потребителям, что у них всегда есть возможность сменить поставщика электроэнергии, и призывает других поставщиков на рынке представлять привлекательные предложения с фиксированной ценой.

Клиенты третьего этапа либерализации, заключившие договор с независимым поставщиком, могут вернуться к общественной поставке без каких-либо последствий, подчеркивается в сообщении Министерства энергетики.

Министерство также обращает внимание, что, согласно разъяснению ГСРЭ, все клиенты компании Perlas energija первого и второго этапа либерализации, получившие уведомления, могут не соглашаться с предложенными условиями, требовать обеспечения выполнения условий договора или расторгнуть договор – все, что требуется, это письменное несогласие в свободной форме.

Если потребитель выражает свое несогласие с предлагаемым изменением договора, но не указывает, что желает расторгнуть договор, условия договора, о которых стороны уже договорились, остаются в силе.

Клиенты, желающие расторгнуть действующий договор, должны ознакомиться с указанными в нем условиями расторжения договора, сроками и способами уведомления поставщика. Если договор бессрочный, часто достаточно информировать об этом поставщика за 30 календарных дней, и договор расторгается. При расторжении договора поставки электроэнергии с фиксированной ценой клиент обязан вернуть предоставленные скидки, если они были применены.