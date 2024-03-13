Министерство экономики и инноваций: Литва в сфере цифровизации опередила не одну страну ЕС

"Очевидно, что мы идем в верном направлении и продолжаем укреплять конкурентные преимущества Литвы как одной из самых цифровизированных стран мира. Особенно это заметно в сфере государственных цифровых услуг, где мы находимся в числе лидеров всего ЕС", — цитируется в пресс-релизе министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.

Министерство экономики и инноваций (Минэкономики) подготовило план национального цифрового десятилетия Литвы. В области цифровых навыков и специалистов в области ИТТ ставится задача, чтобы на уровне ЕС 80 проц. жителей в возрасте 16-74 лет приобрели хотя бы базовые цифровые навыки. Кроме того, планируется трудоустроить по меньшей мере 20 млн специалистов по информационным и телекоммуникационным технологиям (ИТТ).