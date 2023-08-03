Минимальная зарплата в Литве - в двадцатке самых высоких в мире: оттолкнулись от дна, но реальность не так хороша

"В некотором смысле повышение MMA хорошо, потому что оно увеличивает доход неквалифицированной рабочей силы, но, с другой стороны, оно всегда повышает риск того, что повышение может иметь неприятные последствия для бизнеса, особенно малого и среднего", — объясняет президент Конфедерации бизнеса. По его словам, работодатели уже приняли с оговорками соглашение этого года о том, что MMA увеличится до 924 евро со следующего года. "Следующее повышение ММА мы будем обсуждать летом следующего года, сейчас сложно прогнозировать, какой будет экономическая ситуация. Но уже в этом году повышение сложно принималось и было подписано, потому что нужно было какое-то социальное соглашение", — говорит А. Романовскис.