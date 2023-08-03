Минимальная зарплата в Литве - в двадцатке самых высоких в мире: оттолкнулись от дна, но реальность не так хороша

Представители бизнеса говорят, что стремительный рост ММА рискован и в долгосрочной перспективе может доставить массу неприятностей небольшим компаниям в регионах, но работающие возражают, что минимальная заработная плата в нашей стране уже много лет находится на дне, поэтому она должна продолжать расти.
Yahoo Finance, американский сайт деловых и экономических новостей, собрал данные из официальных источников разных стран о ММА и составил рейтинг 20 стран с самой высокой минимальной заработной платой.
В эту двадцатку вошла и Литва – нынешняя минимальная заработная плата в 840 евро в нашей стране является девятнадцатой по величине в мире. Кроме того, трехсторонний совет и правительство уже приняли решение о том, что MMA увеличится до 924 евро с января следующего года. В топ-20 минимальных зарплат Литва обогнала Португалию, где ММА в размере 760 евро, и немного уступила Польше. Однако следует отметить, что страны, занимающие последние места в двадцатке, существенно отстают от лидеров. Например, минимальная заработная плата в Австралии или Люксембурге превышает литовскую почти в три раза.
Один показатель не охватывает всех аспектов
Председатель Конфедерации профсоюзов Инга Ругинене признает, что, судя по минимальной заработной плате "на бумаге", Литва действительно хорошо выглядит в мировом контексте. Однако, по ее словам, после уплаты налогов ситуация становится менее привлекательной. „Сравнивая зарплаты, например, среди стран Балтии, мы выпадаем из контекста, потому что у нас объединены налоги работодателя и работника. Поэтому, естественно, эта общая (брутто) сумма выше, потому что она включает в себя полную стоимость рабочего места, чего нет в других странах. Поэтому, сравнивая в контексте нетто ("на руки"), мы выглядим совсем по-другому", — отмечает И. Ругинене.
По словам лидера профсоюзов, ММА в Литве должно расти темпами не ниже, чем в последние годы. "Только недавно мы начали набирать понемногу среднюю скорость, чтобы оторваться от низких позиций.. Кроме того, следует добавить, что в Литве была рекордная инфляция и скачки цен", — сказала И. Ругинене Delfi. Она говорит, что переговоры о повышении ММА в Трехстороннем совете ежегодно проходят очень сложно, но собеседница убеждена, что бизнес не должен искать повода, чтобы не соглашаться с повышением заработной платы, потому что бизнес демонстрирует хорошие результаты, а Литве, похоже, прогнозируемого кризиса удастся избежать.
И в этом году рисовались самые мрачные сценарии, дескать, все плохо, что многие компании закроются в конце года и так далее. Все это делается для того, чтобы заставить рабочих не вести переговоры о повышении заработной платы. Так было и в самые трудные времена пандемии, но год подходит к концу, и мы снова видим, что компании зарабатывают рекордную прибыль", — сетует И. Ругинене.
Возможные бизнес-риски
Однако президент Литовской конфедерации бизнеса Андрюс Романовскис сказал Delfi , что быстрый рост ММА может быть опасным. Если большинство предприятий в городах вообще не заботит минимальная заработная плата, потому что они все равно платят более высокую заработную плату, небольшие предприятия в провинциях могут столкнуться с трудностями в долгосрочной перспективе.
"Мы относимся к ММА как к определенной налоговой нагрузке, которая не зависит от бизнеса, она просто спускается сверху. Когда была хорошая экономическая ситуация и подъем, стремительный рост ММА был понятен и принят бизнесом", — говорит А. Романовскис. По его словам, в крупных городах минимальную заработную плату получает очень небольшая часть работников, а в регионах все наоборот.
"В некотором смысле повышение MMA хорошо, потому что оно увеличивает доход неквалифицированной рабочей силы, но, с другой стороны, оно всегда повышает риск того, что повышение может иметь неприятные последствия для бизнеса, особенно малого и среднего", — объясняет президент Конфедерации бизнеса. По его словам, работодатели уже приняли с оговорками соглашение этого года о том, что MMA увеличится до 924 евро со следующего года. "Следующее повышение ММА мы будем обсуждать летом следующего года, сейчас сложно прогнозировать, какой будет экономическая ситуация. Но уже в этом году повышение сложно принималось и было подписано, потому что нужно было какое-то социальное соглашение", — говорит А. Романовскис.
В мае Трехсторонний совет, в который входят представители правительства, работодателей и работников, договорился о том, что ММА в Литве с 2024 года. увеличится на 10 процентов до 924 евро "на бумаге", а необлагаемая налогом сумма дохода вырастет на 20 проц. вместо действующей сейчас суммы в 625 евро. Это означает, что жители, получающие минимальную заработную плату, получат «на руки» 709 евро. Размер ММА определяется по методике, согласованной Трехсторонним советом, с учетом прогнозируемый на 2024 года среднемесячной заработной платы без доплат и премий.