Минфин: в этом году прогнозируется сокращение ВВП на 0,4%, но в 2024 году ВВП может вырасти на 1,7%

Прогнозируется, что в этом году валовой внутренний продукт (ВВП) Литвы сократится на 0,4 проц., а с усилением покупательной способности домохозяйств на внутреннем и внешнем рынках и усилением внешнего спроса в следующем году можно ожидать восстановления экономики. В 2024 году ВВП может вырасти на 1,7 проц., а в 2025-2026 годах он может ускориться до 2,9 проц. в среднем в год.
Как указывает министерство, хотя напряженность на рынке труда из-за замедления экономической активности несколько ослабла, значительного роста безработицы в этом году не ожидается. Ожидается, что изменение численности занятого населения в этом году составит 0,0 проц., а уровень безработицы достигнет 6,9 проц. В последующие годы среднесрочной перспективы по мере восстановления экономической активности уровень безработицы начнет снижаться и составит 6,6 проц. в 2024 году, 6,4 проц. в 2025 году, а в 2026 году – 6,3 проц.
В сценарии прогнозируется, что рост заработной платы в этом году достигнет 12,1 проц. В следующем году ожидаются несколько более умеренные темпы роста заработной платы, которые могут достичь 6,5 проц., а в 2025-2026 годах – на 5 проц. в год.
Ожидается, что в 2023 году среднегодовая инфляция составит 9 проц., более благоприятному развитию цен, чем в прошлом году, будут способствовать не только более низкие цены на энергоносители, но также нормализация глобальных цепочек поставок и ужесточение денежно-кредитной политики. В 2024 году, поскольку инфляционное давление продолжит снижаться, среднегодовая инфляция, вероятно, снизится до 2,9 проц., а с 2025 года уровень инфляции должен приблизиться к 2 проц. Европейского центрального банка. Ожидается, что в последующие годы среднесрочной перспективы инфляция будет составлять 2,3-2,4 проц.
Согласно сценарию, потребительские расходы домохозяйств на товары и услуги в 2023 году могут вырасти на 0,3 проц. В среднесрочной перспективе, если цены перестанут оказывать такое сильное влияние на покупательную способность населения, а доходы продолжат расти, потребительские расходы домохозяйств могут расти быстрее, составив в среднем 3,3 проц. в год в 2024-2026 годах.
В этом году инвестиции в Литве в первом полугодии выросли на 10,4 проц. Значительный вклад в изменение валового накопления основного капитала (ВНОК) внесли увеличившееся на 13,9 проц. инвестиции в другие здания и сооружения (4,4 п. п.), на рост которых также влияет развитие проектов, финансируемых за счет средств фондов Европейского союза.
Предполагается, что в течение всего 2023 года расходы ВНОК могут быть на 7,5 проц. выше, чем в 2022 году. В ближайшие годы инвестиционный процесс в стране, скорее всего, замедлится под влиянием ужесточения денежно-кредитной политики – ожидается рост расходов ВНОК на 3,5 проц.
В последующие годы среднесрочной перспективы, при наличии более стабильной внешней среды и в связи с усилившейся в последнее время необходимостью повышения операционной эффективности, затраты на формирование ВНОК могут расти на 5,4 проц. каждый год.
Прогнозируется, что в 2023 году годовое изменение экспорта литовских товаров и услуг (в сопоставимых ценах) составит - 4,5 проц. В последующие годы среднесрочной перспективы, после восстановления внешнего спроса, вероятен средний рост экспорта примерно на 4,5 проц. в год.