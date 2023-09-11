Минфин: в этом году прогнозируется сокращение ВВП на 0,4%, но в 2024 году ВВП может вырасти на 1,7%

Прогнозируется, что в этом году валовой внутренний продукт (ВВП) Литвы сократится на 0,4 проц., а с усилением покупательной способности домохозяйств на внутреннем и внешнем рынках и усилением внешнего спроса в следующем году можно ожидать восстановления экономики. В 2024 году ВВП может вырасти на 1,7 проц., а в 2025-2026 годах он может ускориться до 2,9 проц. в среднем в год.

Как указывает министерство, хотя напряженность на рынке труда из-за замедления экономической активности несколько ослабла, значительного роста безработицы в этом году не ожидается. Ожидается, что изменение численности занятого населения в этом году составит 0,0 проц., а уровень безработицы достигнет 6,9 проц. В последующие годы среднесрочной перспективы по мере восстановления экономической активности уровень безработицы начнет снижаться и составит 6,6 проц. в 2024 году, 6,4 проц. в 2025 году, а в 2026 году – 6,3 проц.