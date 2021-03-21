Министерство, представившее новейшие экономические прогнозы, утверждает, что количество занятых в этом году должно увеличиться на 0,7%, однако уровень безработицы снизится только в 2022 году.
"Ни для кого не тайна, что пандемия значительно повлияла на рынок труда, и ее последствия будут ощущаться еще некоторое время. Наши проекции показывают, что в этом году уровень безработицы будет 8,5%, то есть столько же, сколько и в прошлом году, а количество занятых должно вырасти на 0,7%", – сказал замминистра финансов Миндаугас Лютвинскас.
По данным министерства, уровень безработицы в следующем году должен сократиться до 7,5%, а количество занятых должно вырасти на 0,9%, в более длительной перспективе ожидается дальнейшее сокращение безработицы.
Ведомство утверждает, что после интенсивного роста зарплат в прошлом году воздействие пандемии COVID-19 на экономику замедлит и темпы роста зарплат. С ростом безработицы и при сохранении большой неопределенности – в этом году, по сравнению с 2020 годом, зарплаты, как в государственном, так и в частном секторах будут расти медленнее.
"Если говорить о зарплате – она и далее будет расти быстрее инфляции, поэтому покупательная способность населения по-прежнему будет увеличиваться", – отметила в пресс-релизе министр финансов Гинтаре Скайсте.
Ожидается, что в этом году средняя зарплата в стране до уплаты налогов вырастет на 5,2% (в 2020 году - на 9,6%), а в 2022 году темпы роста замедлятся до 4,5%.
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