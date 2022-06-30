Минфин: рост экономики Литвы в этом году составит 1,6%

Это предусмотрено в обновленном Минфином сценарии экономического развития на 2022-2025 годы.

Министр финансов Гинтаре Скайсте говорит, что литовская экономика демонстрирует устойчивость перед лицом войны в Украине и энергетического шока. Несмотря на вызовы, развитие экономики страны должно продолжаться и в этом, и в следующем году.

"Отталкиваясь от сильной ситуации рынка труда, мы пересмотрели проекции роста заработной платы на этот год в сторону повышения — рост заработной платы будет значительным и превысит 13%. С учетом динамики цен на энергоносители и продукты питания на международных рынках прогнозы инфляции также были пересмотрены в сторону повышения. Мы ожидаем, что чрезвычайно высокий рост цен в этом году должен замедлиться примерно до 6% в 2023 году", — сказала министр для пресс-релиза.

В этом году среднегодовая инфляция в стране должна составить 15,8% – на 6 пунктов больше, чем рассчитано в марте. Пик инфляции будет достигнут в этом году, а в 2023 году она снизится до 6%. В 2024-2025 годах, если цены на энергосырье останутся стабильными, инфляция должна приблизиться к 2%.

Ожидается, что в 2023 году рост заработной платы будет несколько медленнее и составит 8,4%.

При этом не ожидается роста уровня безработицы ни в этом, ни в 2023 году. Уровень безработицы и в этом, и в следующем году достигнет 7%.

Экспорт литовских товаров в этом году сократится на 2,5%(в марте ожидается снижение на 6%), а в 2023-2025 годах будет расти в среднем примерно на 3,4%.

Прогнозируется, что потребление домохозяйств вырастет больше, чем ожидалось в марте (на 2,1%), и достигнет 2,5%, а в 2023-2025 годах будет расти в среднем на 3,3%.

И все же, по мнению министерства, не исключено, что оценки основных показателей могут измениться в худшую или лучшую сторону.