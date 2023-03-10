Минфин предложит временно обложить налогом растущую прибыль банков, а средства направить на оборону

"В связи с исключительными обстоятельствами в финансовом секторе мы предлагаем временный взнос солидарности, доход от которого будет направлен на покрытие также временно возросших потребностей обороны", - заявила журналистам в четверг министр финансов Гинтаре Скайсте.

По словам министра, временный налог будет применяться в течение двух лет. Его будут платить кредитные учреждения и филиалы, в которых сумма вкладов литовских клиентов составляет не менее 400 млн. евро – или 1 проц. рынка вкладов жителей страны.

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В качестве базы взноса министерство предлагает установить чистый доход от процентов, которые более чем на 50 проц. превышают средний чистый доход от процентов за 4 года.

По словам министра, взнос взимался бы в 2023-2024 гг. Его планируется начать собирать со второго квартала года, после того как он будет согласован, принят Правительством и успешно рассмотрен в Сейме.

Г. Скайсте говорит, что, по предварительным прогнозам, с взноса можно было бы собрать 510 млн. евро, необходимых для 26 запланированных конкретных оборонных проектов. В общей сложности для финансирования этих проектов военной мобильности и военной инфраструктуры потребуется 963 млн. евро. евро, отмечает министр.

"Из-за вторжения России в Украину усилилась геополитическая напряженность, и нам нужно больше инвестировать в охрану края и инфраструктуру, которая необходима для приема наших союзников по НАТО в Литве", - сказала Г. Скайсте.

Минфин в проекте поясняет, что временная потребность во взносе солидарности возникла из-за временного возможного значительного увеличения прибыли банков, что в основном определялось экономическими и геополитическими факторами последних двух лет и реакцией на них.