Минфин Литвы: в 2023 году прибыль банков в Литве может составить 1 млрд евро

"Что касается последнего предложения, которое связано с исключительной прибылью банков, мы видим, что война в Украине вызвала неожиданные экономические последствия, и одним из секторов, получивших значительный доход за предыдущий период, был энергетический сектор, и на европейском уровне были приняты определенные решения по регулированию неожиданных доходов. Аналогичная ситуация складывается и в финансовом секторе стран Балтии", – заявила Г. Скайсте в понедельник журналистам в Банке Литвы.

"Банки значительную часть своих средств, около 11 млрд евро, хранят в Центральном банке, и ЕЦБ коммерческим банкам также выплачивает проценты по этим средствам. По этой причине мы видим начало роста прибыли банков, уже в 2022 г. значительно выросшую, и если ситуация не изменится, вполне вероятно, что в 2023 г. прибыль банков в Литве, в совокупности, может достичь 1 млрд евро, тогда когда в обычное время она составляла около 300 млн евро", – добавила она.

Политик пояснила, что, если ситуация не изменится, будет рассматриваться возможность решать вопрос о диспропорциях в доходах банков фискальными мерами.

"Мы следим за ситуацией и, если не будет изменений, рассмотрим возможность решения этих диспропорций в доходах банков фискальными мерами. Мы рассмотрим и оценим возможности определенного аналога вкладу европейской солидарности для банковского сектора. Если такая мера будет оценена как целесообразная и она появится, я думаю, что срок такой меры должен быть ограничен сроком существования этих исключительных обстоятельств. Эту возможность мы обсудим с Банком Литвы", – сказала она.

Министр заявила, что, с учетом того, что данные исключительные обстоятельства вызваны войной и реакцией государств на эту войну, то после реализации упомянутой меры доходы, которые поступят в государственный бюджет, должны быть направлены на укрепление национальной обороны.