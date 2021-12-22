aA
Министерство финансов повысило прогнозы роста внутреннего валового продукта (ВВП) на этот год до 4,8%. В сентябре ведомство ожидало, что ВВП в этом году вырастет на 4,3%. Активный рост сохранится и в следующем году – 3,7%.
По сравнению с сентябрьской оценкой в обновленном сценарии экономического развития предусматривается сокращение уровня безработицы и повышение роста средней заработной платы как в этом, так и в следующем году.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Дополнительные меры управления пандемией не за горами: уже зафиксировано 100 подозрительных случаев (22)
Главный эпидемиолог Литвы Лорета Ашоклене в среду...
Глава Минфина Литвы: в 2022 году быстро будут расти не только доходы, но и цены (14)
Покупательная способность жителей в следующем году...
В Литве меняется порядок, связанный с "паспортом возможностей": основные моменты (1)
С 28 декабря меняется порядок выдачи "паспорта...
СМИ: Китай обсуждает введение экономических санкций в отношении Литвы (192)
Издание китайской коммунистической партии Global times на...
Коронавирус в Литве: 1655 новых случаев и 23 смерти
За минувшие сутки в Литве было выявлено 1655 новых...