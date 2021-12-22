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Министерство финансов повысило прогнозы роста внутреннего валового продукта (ВВП) на этот год до 4,8%. В сентябре ведомство ожидало, что ВВП в этом году вырастет на 4,3%. Активный рост сохранится и в следующем году – 3,7%.
Eurai
Eurai
© DELFI / Josvydas Elinskas

По сравнению с сентябрьской оценкой в обновленном сценарии экономического развития предусматривается сокращение уровня безработицы и повышение роста средней заработной платы как в этом, так и в следующем году.

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