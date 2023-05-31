По словам министра финансов, развязанная Россией война в Украине затронула экономику всего Евросоюза, но, несмотря на это, отмечает она, ситуация на рынке труда показывает положительные признаки.

"Негативные последствия войны России против Украины тормозят экономическую активность Литвы и всего Евросоюза. Несмотря на это, прогнозируется, что рынок труда страны останется достаточно сильным – продолжится стремительный рост заработной платы, а значительного роста безработицы в этом году не ожидается. Достаточно неплохая ситуация на рынке труда, снижение инфляционного давления и позитивные ожидания жителей в совокупности с ожидаемым усилением внешнего спроса позволяют с осторожностью предполагать, что вторая половина текущего года будет более благоприятной для экономического роста. Мы подробно обсудим литовские и более широкие экономические тенденции с экспертами МВФ, которые на этой неделе будут анализировать экономическую ситуацию в Литве", - отметила Г. Скайсте.

Сообщается, что в период с 31 мая по 12 июня представители МВФ также встретятся с представителями правительства, Сейма, офиса президента, Центробанка Литвы, Службы расследования финансовых преступлений, Государственного контроля и других государственных учреждений, социальных партнеров и частного сектора.