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В среду министр финансов Гинтаре Скайсте встретилась с главой миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Литве Борхой Грацией и экспертами МВФ, которые в ближайшие две недели будут анализировать экономическую ситуацию в стране. Как сообщает Минфин, эксперты изучат состояние бизнеса и рынка труда в стране, конкурентоспособность, ситуацию в энергетическом секторе, ход реализации "зеленой трансформации" и другие актуальные вопросы.
Eurai
Eurai
© DELFI / Josvydas Elinskas

По словам министра финансов, развязанная Россией война в Украине затронула экономику всего Евросоюза, но, несмотря на это, отмечает она, ситуация на рынке труда показывает положительные признаки.

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"Негативные последствия войны России против Украины тормозят экономическую активность Литвы и всего Евросоюза. Несмотря на это, прогнозируется, что рынок труда страны останется достаточно сильным – продолжится стремительный рост заработной платы, а значительного роста безработицы в этом году не ожидается. Достаточно неплохая ситуация на рынке труда, снижение инфляционного давления и позитивные ожидания жителей в совокупности с ожидаемым усилением внешнего спроса позволяют с осторожностью предполагать, что вторая половина текущего года будет более благоприятной для экономического роста. Мы подробно обсудим литовские и более широкие экономические тенденции с экспертами МВФ, которые на этой неделе будут анализировать экономическую ситуацию в Литве", - отметила Г. Скайсте.

Сообщается, что в период с 31 мая по 12 июня представители МВФ также встретятся с представителями правительства, Сейма, офиса президента, Центробанка Литвы, Службы расследования финансовых преступлений, Государственного контроля и других государственных учреждений, социальных партнеров и частного сектора.

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