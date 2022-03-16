aA
За последнюю неделю доля стоимости нефти в цене на бензин снизилась на 1 цент за литр, а горючее на рынке подорожало на 3 центра за литр, сказала вице-министр энергетики Инга Жилене. В среду она рассказала об изменениях цен на горючее.
Минэнерго выступило с вопросом: почему в Литве горючее дорожает, даже когда дешевеет нефть
© DELFI / Andrius Ufartas

По ее словам, средняя цена на бензин, по данным на 14 марта, составляла 1,773, а на дизельное топливо – 1,866 евро. В эту цену входит 21% НДС, 0,466 евро - акциз на бензин, а 0,372 евро акциз на дизельное топливо, цена на биотопливо, сырье и маржа.

"В цене на горючее около 40% - это акцизы и НДС, около 30% - цена на нефть Brent и Urals. Остальное - расходы розничной торговли и другие составляющие, которые зависят от поставщиков", – сказала Жилене.

Статьи по теме:
Санкции ударили по литовским перевозчикам: найти новые рынки мешают действующие ограничения  (22)
Правительство Литвы решает вопрос снижения цен на горючее  (7)

По ее словам, Литва вместе с другими членами Международного агентства энергетики 1 марта решила ввести на рынок больше резервной нефти Brent, поэтому составляющая цены на нефть стала снижаться.

"Мы видим, что цена на нефть Brent (составляющая ее в цене на горючее) немного снизилась", - заметила вице-министр.

Составляющая цены этой нефти в стоимости бензина и дизельного топлива снизилась, по словам министра, на 0,715-0,593 евро, а цена на смесь Brent и российской нефти Urals снизилась на 0,624-0,509 евро.

Однако в Литве, несмотря на снижение стоимости нефти в цене на горючее, горючее подорожало. Например, 7 марта цена на дизельное топливо без составляющей нефти была 0,956 евро, а 13 марта - 1,273 евро за литр. Цена на бензин увеличилась с 0,946 до 1,180 евро.

"Несмотря на снижение цены на нефть Brent, окончательная цена для потребителей выросла. За последнюю неделю мы видим значительные перемены. Это вызывает вопросы", – сказала Жилене.

Что касается составляющей акциза, вице-министр сказала, что в Литве акциз примерно такой, какой установлен минимальный в ЕС 0,359 евро на литр бензина и 0,330 евро на литр дизельного топлива, поэтому его снижение не даст ощутимого результата.

"В Литве акциз близок минимальному, установленному в директиве ЕС. Есть какой-то резерв для снижения, но он маленький и практически не скажется на конечной цене", – заметила Жилене.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Verslas Plius Eugenija Grižibauskienė

Po sankcijų vėzdu patekusio Rusijos oligarcho, „Lifosos“ savininko Melničenkos istorija: nuo prekybos valiuta iki lyderystės pasauliniame trąšų versle

Delfi Plius Sniego pilys

Putinas ir mafija: jaunystės pažintys pravertė ir plaunant turtus Rusijoje bei Ispanijoje, ir korupciniams sandoriams įgyvendinti

Delfi Plius Selcan Hacaoglu

Rusija Ukrainoje susidūrė su mirtį nešančiais dronais

Delfi Plius Regimantas Dima

Neįtikėtinos Folklando karo pamokos: kodėl britų kariai vidury degančio laivo traukė legendinę dainą

Verslas Plius Tautvydas Marčiulaitis

Investavimas karo metu pagal Marčiulaitį: ką daryti ir ko – šiukštu ne

Delfi Plius Mindaugas Milinis

Artimoje Putinui aplinkoje kadaise buvęs milijardierius pasakė, ką Kremliaus vadas gali rinktis

Статьи по теме:

На полный бак не хватит и 100 евро: в Польше покупать горючее тоже невыгодно

На полный бак горючего 100 евро сейчас может не хватить....

Представитель АЗС предложил способы снижения цен: недостаточно смотреть на стоимость нефти (17)

Председатель совета Литовского союза АЗС Каролис...

Цены на заправках шокируют: горючее стоит больше 1,8 евро за литр (208)

Горючее в Литве дорожает в ускоренном темпе. Судя по...

Реакция вильнюсцев на цены на горючее: некоторые говорят, что сейчас деньги – не главное

Цены на энергоресурсы в Литве бьют рекорды, дорожает...

TOP новостей

Ukraina

Война в Украине. Российские войска обстреляли стоящих в очереди за хлебом людей - как минимум 10 погибших

Больше трех недель на территории Украины продолжаются...

Председатель Службы регулирования: электроэнергия может подорожать на 50%, а газ - на 200% (31)

Председатель Государственной службы регулирования...

Жительница Вильнюса обратилась за компенсацией за отопление: полученный ответ меня удивил (3)

В Литве быстро растут цены на отопление, поэтому...

Специальный эфир Delfi: российская угроза в Приднестровье — стоит ли опасаться Украине? Видео обращение представителей бурятской нации против российской агрессии в Украине

В Парламентской ассамблее Совета Европы приняли...

Русский Литвы рассказал, как он видит нынешнюю ситуацию: вера в Путина - трагедия народа

В Литве проживают почти 5% русских, это третья по...