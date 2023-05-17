Компенсации будут действовать до конца этого года. Планируется, что для этого может потребоваться почти 54,5 млн. евро из неиспользованных в первом полугодии средств на компенсации.

При этом во втором полугодии предлагается отказаться от компенсации за электроэнергию с учетом сниженных цен оптового рынка электроэнергии и прогнозов Государственного совета по регулированию энергетики (ГСРЭ) на второе полугодие текущего года.

По прогнозу ГСРЭ, во второй половине 2023 г. рыночная цена электроэнергии должна составить около 114,85 евро/МВтч. После оценки этой рыночной цены и других составляющих цены на электроэнергию (распределение, передача, VIAP (услуги общественного интереса) и т. д.) верхний предел государственной цены на электроэнергию во втором полугодии снизится с 55,53 центов/кВтч до 22,264 центов/кВтч, включая НДС, поэтому предполагается, что компенсации бытовым потребителям электроэнергии во втором полугодии 2023 г. нецелесообразны.

Минэнерго также напоминает, что потребители могут выбрать независимого поставщика электроэнергии, который предлагает наиболее приемлемую для потребителя цену на электроэнергию, также независимые поставщики электроэнергии имеют право в одностороннем порядке снижать цены для бытовых потребителей электроэнергии.