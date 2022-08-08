"То регулирование, которое существует сегодня, ясно показывает, что оно недостаточно, поэтому министерство намерено в ближайшее время, в течение нескольких недель, представить поправки к закону, которые увеличат финансовые обязательства и требования к капиталу для таких компаний и, соответственно, требования иметь высокие компетенции в области энергетики", - заявил в понедельник Крейвис на пресс-конференции, комментируя действия независимого поставщика электроэнергии Perlas energija, расторгшего с потребителями договоры с фиксированной ценой.

По словам министра, поправки будут внесены в правительство в ближайшие недели и будут рассмотрены в начале осенней сессии Сейма.

Крейвис говорит, что более жесткие требования будут применяться ко всем участникам рынка — как к старожилам, так и к новичкам: "Думаю, это будет распространяться на всех, только у всех будет разное время, чтобы привести эти компетенции в порядок".

По его словам, компания должна прекратить противоправные действия, иначе она может лишиться лицензии на продажу электроэнергии.

"Предприятие нарушает интересы потребителей. По мнению Государственного совета по регулированию энергетики (ГСРЭ), предприятие должно как можно скорее прекратить противоправные действия, иначе есть риск штрафа и даже потери лицензии или разрешения на торговлю электроэнергией", - сказал Крейвис.

Крейвис сказал, что не видит личной ответственности за недостаточное регулирование, поскольку действующий порядок был утвержден правительством предыдущего срока полномочий, но изменение регулирования он называет не поиском виновных, а исправлением ситуации.

"Прежде всего следует отметить, что действующее регулирование было принято во время предыдущего срока полномочий, но мы не ищем виновных, мы смотрим вперед, что нужно сделать, исправить, эти решения мы сейчас и принимаем. Мы признаем, что регулирование слишком слабое, как показывает случай с Perlas energija. Если бы регулирование было сильнее, у нас не было бы такого случая", — сказал Крейвис на пресс-конференции.

Аргументируя резким повышением цен на электроэнергию, компания Perlas energija объявила в пятницу, что переводит клиентов, выбравших тарифные планы с фиксированной ценой, на тарифный план с плавающей ценой, который зависит от цены электроэнергии на бирже. За выходные контракты с компанией расторгли не менее 700 жителей, говорит глава компании. У Perlas energija около 180 тыс. клиентов.

Такие действия Perlas energija являются незаконными и нарушают интересы потребителей, заявил в понедельник ГСРЭ.

Компания создана в июле 2020 года, отчет о деятельности за 2021 год она не представила. Это единственный из 7 поставщиков электроэнергии, который не имеет собственных производственных мощностей.