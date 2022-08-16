В пресс-релизе сказано, что в соответствии с обобщенными данными, полученными от всех независимых поставщиков, участники первого этапа либерализации в среднем платят 17 центов за кВт/ч электроэнергии, участники второго этапа – по 0,25 центов без государственной субсидии (она составляет 9 центов, но цена не должна быть меньше 24 центов за кВт/ч). Для сравнения, цена у общественного поставщика сейчас 0,33 цента за кВт/ч.
"Это однозначно доказывает пользу либерализации: абсолютное большинство клиентов независимых поставщиков уже сейчас платят меньше, чем платят те, кто не выбрал поставщика", – сказал министр энергетики Дайнюс Крейвис.
Сейчас цена у независимых поставщиков колеблется в пределах 0,50 евро за кВт/ч. Поэтому, по словам министра, в интересах клиентов третьего этапа, планируется продлить срок выбора независимого поставщика для этих пользователей. Это решение должны одобрить правительство и парламент.
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