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87% всех клиентов, которые выбрали независимого поставщика и пользуются фиксированным тарифом, платят за электричество меньше, чем клиенты общественного поставщика (если не считать государственную компенсацию), сообщает Минэнерго Литвы.
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
© Shutterstock

В пресс-релизе сказано, что в соответствии с обобщенными данными, полученными от всех независимых поставщиков, участники первого этапа либерализации в среднем платят 17 центов за кВт/ч электроэнергии, участники второго этапа – по 0,25 центов без государственной субсидии (она составляет 9 центов, но цена не должна быть меньше 24 центов за кВт/ч). Для сравнения, цена у общественного поставщика сейчас 0,33 цента за кВт/ч.

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"Это однозначно доказывает пользу либерализации: абсолютное большинство клиентов независимых поставщиков уже сейчас платят меньше, чем платят те, кто не выбрал поставщика", – сказал министр энергетики Дайнюс Крейвис.

Сейчас цена у независимых поставщиков колеблется в пределах 0,50 евро за кВт/ч. Поэтому, по словам министра, в интересах клиентов третьего этапа, планируется продлить срок выбора независимого поставщика для этих пользователей. Это решение должны одобрить правительство и парламент.

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