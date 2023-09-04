04 сентября 2023 г. 12:03

Минэкономики выделит 8 млн евро на производство устойчивых продуктов из переработанных отходов

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Asociatyvioji nuotrauka
Asociatyvioji nuotrauka
ФОТО: Shutterstock
Министерство экономики и инноваций (МЭИ) сообщает, что будет финансировать производство устойчивых продуктов из переработанных отходов. На эти цели министерство планирует выделить 8 млн. евро.

"Устойчивые и экологические продукты являются основой экономики замкнутого цикла. Поэтому мы хотели бы побудить промышленные компании защищать окружающую среду и разрабатывать технологии, которые позволяют использовать и возвращать образующиеся отходы в производство.

Чем больше отходов мы будем перерабатывать, тем больше возможностей создадим для незагрязняющей климат экономики", - цитируется в сообщении министерства министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.

По ее словам, на средства программы "Зеленый эксперимент" будут разрабатываться инновационные, экологические и способствующие производству устойчивой продукции технологии, связанные с использованием переработанных отходов в строительной и сельскохозяйственной продукции, упаковках, различных покрытиях, необходимых для прокладывания дорог, а также в сферах изделий широкого потребления и пр.

В программе могут принять участие микро-, малые и средние промышленные предприятия (МСП). Максимально возможная сумма финансирования проекта – 500 тыс. евро.

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