По данным МЭИ, до октября текущего года экспорт товаров литовского происхождения в Китай сократился на 81,5 проц. – с 139,3 до 25,7 млн. евро, но общий экспорт товаров литовского происхождения в Сингапур, Австралию, Южную Корею, Индонезию увеличился на 115 млн. евро и составил 362,7 млн. евро – т.е. увеличился почти на 47 проц., по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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"Мы расширили список приоритетных рынков для литовского экспорта и сотрудничества в области инноваций, в который, помимо других стран, теперь входят Австралия, Индонезия, Малайзия и Вьетнам, и мы ожидаем больше прямых иностранных инвестиций из Японии и Южной Кореи. Поэтому, несомненно, экономические отношения Литвы со странами Юго-Восточной Азии и Австралией будут только развиваться, а бизнес сможет успешно использовать открывающиеся новые рынки и возможности", - сказала министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.

В январе-сентябре этого года, по сравнению с тем же периодом 2021 г., общий экспорт товаров литовского происхождения увеличился на 32,1 проц.

Больше всего экспортировалось в Германию (9,6 проц.), Польшу (9,1 проц.), Латвию (8,6 проц.), США (7,8 проц.) и Нидерланды (7,3 проц.).

По данным Минэкономики, среди товаров литовского происхождения больше всего экспортировалось минеральных продуктов (19,2 проц.), разных промышленных товаров (11,6 проц.), продукции химической промышленности (11,3 проц.), готовых продуктов питания, безалкогольных и алкогольных напитков, табака и переработанных заменителей табака (8 проц.).