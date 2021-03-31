"МИД склонен предложить пойти по такому пути, перенять санаторий в ведение Литвы, так как это своеобразная аномалия в международных отношениях, когда собственность Беларуси находится на территории Литвы", - заявил М. Адоменас на заседании Комитета Сейма по социальным вопросам и труду.

"Можно предложить такое решение. Но для этого нужно, чтобы Беларусь была готова об этом говорить", - сказал вице-министр.

По его словам, Беларусь также может легко решить вопрос в связи с санкциями, если передаст подведомственность санатория другому учреждению, например, Министерству здравоохранения, чтобы санаторий не контролировали лица, находящиеся в санкционном списке ЕС.

"Их нежелание это решать - просто попытка использовать санаторий как заложника", - сказал вице-министр парламентариям.

По данным Центра регистра, санаторий Belorus принадлежит Управлению делами Президента Республики Беларусь. Его возглавляет Виктор Шейман.

Банк Swedbank заморозил счета санатория в декабре.

После замораживания счетов санатория Сейм принял закон, который предусматривает единовременные выплаты работникам санатория.

По данным вице-министра социальной защиты и труда Витаутаса Шилинскаса, пока из санатория уволились пять человек.

В санатории Belorus работает около 390 человек: 350 - граждане Литвы, остальные - граждане Беларуси.