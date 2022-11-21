Международные эксперты: хуже, чем в Литве, налоговой системы в Европе нет

Эксперты отмечают, что в основе налогообложения жителей в Литве лежат источники дохода, а не размер доходов.

Экономист Раймондас Куодис уже много лет называет эту проблему "скотным двором".

Всемирный банк призывает унифицировать все налоги и отмечает, что это было бы основой для прогрессивных налогов.

"Нынешний порядок - кошмар для администратора налогов, он дает огромные возможности для злоупотреблений", – сказано в презентации.

Как известно, в программе правительства Ингриды Шимоните упоминается налоговая реформа, но пока предложения в парламент не поступали.

Министр финансов Гинтаре Скайсте упоминала, что "некоторые перемены" уже представлены партнерам по коалиции, их можно было бы продвигать, если будет получена поддержка.

Между тем, представители нескольких разных фракций сказали порталу, что они за упразднение "скотного двора".

"Мы хотели бы ввести всеобщую декларацию доходов. Иначе не введешь прогрессивные налоги. Потом можно было бы установить тарифы. Конечно, исключения для пенсионеров, у которых ничего нет и которые ничего не получают, могут быть. Но по сути сейчас всеобщего декларирования доходов нет не из-за пенсионеров, ими лишь прикрываются. На самом деле его нет, поскольку самые богатые люди, которые не занимаются политикой, не должны декларировать доходы. Это беда", – сказал депутат Томас Томилинас.

Член фракции Партии свободы Каспарас Адомайтис также за предложение Всемирного банка.

"Мы в нашей фракции обсуждали этот вопрос, мы поддержали бы его. Это унификация доходов. Неважно, откуда приходят доходы. Тариф был бы единым для всех, – сказал он. – Исторически в Литве сложилось большое неравенство и несправедливость. Думаю, мы лет на 100 отстаем от Западной Европы, от перемен, которые там произошли после Первой мировой войны. Мы все время акцентируем трудовые доходы, за счет них много берем в бюджет. Но мы игнорируем другие доходы, которые порой приносят больше средств".

О том, что сейчас хорошее время для обсуждения налоговой реформы, на конференции 8 ноября говорил советник премьер-министра Вайдас Навицкас.

"Использовали 1,4 млн. деклараций, создан инструмент для моделирования разных сценариев налоговой реформы", – сказал он.

Эксперты Всемирного банка сделали замечания в связи с подоходным налогом с граждан (ПНГ) и системой налога на прибыль.

"В Литве налоговая система отличается дифференцированным налогообложением: ПНГ (и налоги "Содры") зависят от источника и формы дохода", – сказано в презентации. Отмечается, что в Литве насчитывается 72 формы налогообложения, зависящие от типа налогоплательщика, его размера, сферы деятельности, источника дохода (капитала, трудовых доходов).

"Это не позволяет добиться горизонтальной справедливости и нейтральности, что должно быть основой налоговой системы. Вертикальная справедливость не может быть достигнута без горизонтальной справедливости", – указали эксперты Всемирного банка.

Эксперты отметили, что тариф налога на труд в Литве в 4 раза выше тарифа налога на капитал, это самая большая разница в Литве.

"Кроме того, структура ПНГ в Литве с точки зрения стандартов ЕС очень низко прогрессивная", – сказано в документе.

Исследование Всемирного банка показало, что люди с доходом в 250 000 евро в год в Литве облагаются налогом в 17,3%, а те, у кого доходы 25 000-50 000 евро платят 17,9% налогов.

Всемирный банк отметил и особенность налога на прибыль. Сейчас стандартный налог составляет 15%, а сниженный – 5%. Последний платят компании с оборотом меньше 300 000 евро и те компании, в которых меньше 10 работников. Эксперты отмечают, что эта льгота не имеет смысла, а часть компаний намеренно не превышают установленный порог.

Адомайтис сказал, что первый шаг к изменению системы налогов лежит через всеобщую декларацию доходов.

"Из 2,8 млн. жителей надо исключить детей, но пенсионеров полностью нельзя исключать. Все говорят, что пенсии маленькие, но они есть всякие. Не надо смотреть на средние данные. Одни живут на пенсию, а другие - нет. Декларация дает полную картину", – сказал он.

Депутат сказал, что пока сложно назвать даты перемен, но выразил надежду на то, что дискуссии начнутся вместе с подготовленной правительством налоговой реформой.