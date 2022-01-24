По словам Андерса Рефсгаарда, вице-президента DFDS и руководителя компании в Балтийском регионе, Aura Seaways является первым построенным для DFDS с 1982 года паромом, получившим сертификат пассажирского судна.

Йонас Назаровас, генеральный директор DFDS Seaways, сказал, что этот паром является крупнейшим паромным судном в Балтийском море типа ro-pax, способным перевозить количество автомобилей, составляющее 4,5-километровый ряд.

Путь парома от верфи в Китае до Клайпеды длился 28 дней, в ночь на 17 января он пришвартовался в Клайпеде. Подготовительные работы и проверка морскими администрациями Литвы и Дании заняли еще неделю.

Паром между Швецией и Литвой будет курсировать каждый день, поездка продлится 11 часов.

В целом DFDS является оператором более чем 20 паромных маршрутов в Европе, девять из которых перевозят и пассажиров.