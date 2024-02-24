Место, привлекающее любопытных: на полках винтажные "сокровища" из Великобритании

Вещи здесь располагаются не только на полках, но и на больших столах.
Основной товар в этой студии - посуда.
Сандра рассказала, что идея открыть такой салон появилась, когда она искала винтажные вещи для своей усадьбы.
"Много интересного я нашла в Великобритании. У меня там живет подруга Вестина", – рассказала Сандра.
Когда она занялась этим бизнесом, в Литве подобных магазинов еще было немного.
"Сначала мы работали вдвоем, потом к нам присоединилась моя подруга Лаура. Она фотограф. Поэтому я всегда говорю, что это наш общий бизнес", – прибавила Сандра.
Вещи они покупают в Великобритании на блошиных рынках.
"Мы покупали фарфор, хрусталь, бокалы. Найти такие рынки было непросто", – рассказала Сандра.
"Найти хороший винтаж непросто. Часто вещи бывают изношенными, битыми, поломанными. Бывают хорошие сервизы, но неполные", – дополнила ее Лаура.
Женщины рассказали, что студия находится в Науяместисе, а цены на аренду здесь немаленькие.
По словам Лауры, 70% товаров в студии винтажные, а остальные - новые. На сегодняшний день все вещи привезены из Великобритании, но необязательно там и произведены.
"У нас есть вещи из Испании, Португалии, их оттуда привезли англичане, которые много путешествуют", – заметила Лаура.
"Бокалы, тарелки, вазы. Покупают подсвечники и горшки. Литовцы ищут винтажные вещи. Сейчас они очень популярны", – сказала Сандра, рассказывая, что чаще покупают литовские покупатели.
"Есть немало коллекционеров. Например, один клиент. собирает заварочные чайники. Мы уже три года пополняем его коллекцию. Он сказал, что в коллекции у него сейчас около 500 штук", – продолжила она.
Цены на вещи очень разные.
"Вот тарелка, произведенная во Франции – 22 евро, а набор тарелок, произведенных в Англии – 39 евро, думаю, они 1950 года", – рассказали хозяйки салона.
Цены на бокалы - 9 евро за штуку.