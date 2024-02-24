Место, привлекающее любопытных: на полках винтажные "сокровища" из Великобритании

Вещи здесь располагаются не только на полках, но и на больших столах.

Основной товар в этой студии - посуда.

Сандра рассказала, что идея открыть такой салон появилась, когда она искала винтажные вещи для своей усадьбы.

"Много интересного я нашла в Великобритании. У меня там живет подруга Вестина", – рассказала Сандра.

Когда она занялась этим бизнесом, в Литве подобных магазинов еще было немного.

"Сначала мы работали вдвоем, потом к нам присоединилась моя подруга Лаура. Она фотограф. Поэтому я всегда говорю, что это наш общий бизнес", – прибавила Сандра.

Вещи они покупают в Великобритании на блошиных рынках.

"Мы покупали фарфор, хрусталь, бокалы. Найти такие рынки было непросто", – рассказала Сандра.

"Найти хороший винтаж непросто. Часто вещи бывают изношенными, битыми, поломанными. Бывают хорошие сервизы, но неполные", – дополнила ее Лаура.