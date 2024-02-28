Мэр Вильнюса: контрактная стоимость Национального стадиона снижается еще на 1 млн евро

"После оценки со стороны ведомств, комментариев комитетов и очередного раунда переговоров с концессионером мы внесли несколько изменений, которые подробно рассмотрим на завтрашнем заседании. Поскольку сроки строительства предполагается продлить, а общие сроки выполнения договора (строительства и эксплуатации) не меняются, то сокращаются сроки эксплуатации", – сообщил Бенкунскас на своей странице в Facebook.
"Соответственно мы пересмотрели финансовые и юридические нюансы. Общий результат таков: контрактная стоимость по сравнению с предыдущим вариантом снижается еще на 1 млн евро", – написал он.
Ранее Вильнюсский городской муниципалитет заявлял, что после индексации Национальный стадион со всем многофункциональным комплексом должен стоить примерно на 2,4 млн евро больше, чем планировалось ранее, т. е. 158,4 млн евро. По информации, которой поделился Бенкунскас, стоимость проекта теперь составит 157,2 млн евро, т. е. на 1.2 млн евро больше, чем было предусмотрено первоначальным планом.
По подсчетам, стоимость строительных работ увеличилась на 28 млн евро, еще добавились бы и новые работы (3000 дополнительных мест на стадионе и универсальная арена), т. е. 10 млн евро. Однако утверждается, что почти 36 млн евро можно было бы сэкономить, взяв кредит всего на 2 года, а не на 22, как планировалось ранее.
Девелоперская компания Hanner намерена перенять проект национального стадиона в Вильнюсе у управляющего капитальным фондом BaltCap. В многофункциональном комплексе в Шешкине также должна появиться универсальная арена для проведения культурно-спортивных мероприятий, а сам стадион увеличивается на 3000 мест (до 18 000).