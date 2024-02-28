Мэр Вильнюса: контрактная стоимость Национального стадиона снижается еще на 1 млн евро

По подсчетам, стоимость строительных работ увеличилась на 28 млн евро, еще добавились бы и новые работы (3000 дополнительных мест на стадионе и универсальная арена), т. е. 10 млн евро. Однако утверждается, что почти 36 млн евро можно было бы сэкономить, взяв кредит всего на 2 года, а не на 22, как планировалось ранее.