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Реконструкцию каунасского стадиона им. С. Дарюса и С. Гиренаса планируется завершить к весне следующего года, заявил мэр Каунаса Висвальдас Матийошатис.
Kauno S. Dariaus ir S. Girėno stadionas
Kauno S. Dariaus ir S. Girėno stadionas
© Bendrovės nuotr.

"По нашем плану, еще вчера мы говорили с директором компании Autokaustа (подрядчик стадиона – BNS), мы должны закончить в апреле - начале мая (2022 года – BNS). В июне у нас будет одно важное мероприятие", - в пятницу рассказал В. Матийошайтис.

Реконструкцию стадиона начала турецкая компания Kayi Construction, однако в январе договор с ней был расторгнут самоуправлением, так как компания не выполняла обязательства.

Затем был заключен договор с каунасской дорожно-строительной компанией Autokausta.

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После реконструкции стадион должен отвечать требованиям самой высокой 4-ой категории УЕФА.

Стоимость подрядных работ - 32 млн евро.

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