Мэр Кедайняй: счета Lifosa арестованы, предприятие работает

"В настоящее время завод работает, сегодня никто никого не увольняет, но у них (у Lifosa - BNS) арестованы счета, и их деятельность как бы приостановлена", - сказал BNS Тамулис.
Сама компания заявила в четверг, что пока продолжает работу и будет стремиться сохранить рабочие места.
«Мы внимательно следим за всеми международными процессами и событиями, консультируемся с ответственными литовскими структурами относительно ситуации в регионе. Мы спланировали и подготовили различные сценарии дальнейшей деятельности компании, которые мы будем учитывать с учетом международной ситуации, а также ситуации на рынке и в Литве», — отметил в пресс-релизе генеральный директор Lifosa Римантас Прошкявичюс.
По словам мэра Кедайняй, на заводе удобрений не только работало более тысячи человек, но и через предприятие Panevezio energija, он обеспечивает город теплом.
Наурис Вилкявичюс, специалист по связям с общественностью Lifosa, говорит, что подача тепла в город еще не прекращена.
С 2014 года акциями Lifosa опосредованно владеет российский концерн «Еврохим», принадлежащий Мельниченко, который связан с окружением Владимира Путина. «Еврохим» зарегистрирован в Цуге, Швейцария.
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