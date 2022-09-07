"На сегодняшний день процесс идет, конечно, не так быстро, как хотелось бы всем нам и вам, а, может быть, больше всего - мне или другому совладельцу, с которым мы там собственники. Одни хотят взять даром, там кредитные деньги, не на сбережения построено, а на кредиты, другие (хотят) - чтобы вернули", - сказал мэр в среду журналистам в Каунасе.

Мэр утверждал, что слышал предложения подарить завод России и уйти, но говорит, что не может этого сделать из-за кредитных обязательств.

"Доводилось разговаривать с бизнесменами и с теми, кто говорил: подари, встань и уйди. Даром подарков не бывает. Подарки, построенные там заводы - на кредитные деньги. Я не представляю, как встать и уйти, не продав", - сказал Матийошайтис.

Владельцы и менеджеры Viciunu grupe намерены продать бизнес в России с тех пор, как в феврале началось вторжение России в Украину.

В начале апреля глава Viciunu grupe Шарунас Матийошайтис заявил, что эта одна из крупнейших групп по производству продуктов питания в Литве окончательно прекратит свою деятельность в России в течение трех-четырех месяцев.

В конце августа группа сообщила, что нашла пять потенциальных покупателей на бизнес в России, но утверждает, что не может спрогнозировать, сколько времени потребуется, чтобы продать и передать его.