Мэр Каунаса не комментирует внесение Vičiūnų grupė в список спонсоров войны: это не поможет быстрее продать бизнес

 
DELFI; ELTA
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Visvaldas Matijošaitis
Visvaldas Matijošaitis
ФОТО: BNS foto / Teodoras Biliūnas

Мэр Каунаса и один из владельцев Vičiūnų grupė Висвалдас Матийошайтис не комментирует решение Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) внести эту группу компаний в международный список спонсоров войны.

Однако, как следует из комментария, переданного Elta, мэр Каунаса отмечает, что "категоричные заявления и поспешные выводы точно не будут способствовать достижению цели – быстрее продать бизнес и уйти оттуда".

Как сообщалось ранее, в четверг НАПК объявило, что внесла Vičiūnų grupė в международный список спонсоров войны.

Представители Vičiūnų grupė сообщили агентству Elta, что воздерживаются от комментариев по поводу этого решения НАПК.

После того как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в начале марта 2022 года глава литовской группы компаний Шарунас Матийошайтис заявил, что компания уйдет с российского рынка в течение 3-4 месяцев. Однако оказалось, что Vičiūnai не прекращает свою деятельность в России – компания не продала действующий завод в городе Советск Калининградской области, который продолжает работать.

Переизбранный мэр Каунаса В. Матийошайтис неоднократно заявлял, что предприятие постепенно уходит с российского рынка и ищет покупателя для завода.

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