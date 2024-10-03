Меняются владельцы LastMile: перейдет в руки другой компании группы

Об изменениях компания информировала своих клиентов. Читатель портала Аста (имя изменено) поделилась с Delfi полученным письмом.

„Информируем, что компания осуществляет передачу бизнеса электронной торговли и, по заключенному с Вами договору или данным Вами разрешениям, передает все свои права и обязанности ЗАО Spartuolis“, – сказано в письме клиентам.

Пресс-секретарь Iki Гинтаре Китове сказала Delfi, что компания никуда не исчезает.

„Spartuolis, как и Greituolis - это дочерняя компания Iki, которая перенимает функции Greituolis. Это произойдет после заключения сделки купли-продажи (...)“, – сказала Delfi Китове.