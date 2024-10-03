2024.10.03 15:54

Меняются владельцы LastMile: перейдет в руки другой компании группы

 
Корнелия Миколайтите
ru.DELFI.lt
„LastMile“
„LastMile“
ФОТО: Įmonės nuotr.

Электронный магазин LastMile намереваются передать в руки другой компании группы Iki Lietuva - Spartuolis. Сейчас он принадлежит компании Greituolis. Iki объяснила, будут ли какие-то изменения для потребителей.

Об изменениях компания информировала своих клиентов. Читатель портала Аста (имя изменено) поделилась с Delfi полученным письмом.

„Информируем, что компания осуществляет передачу бизнеса электронной торговли и, по заключенному с Вами договору или данным Вами разрешениям, передает все свои права и обязанности ЗАО Spartuolis“, – сказано в письме клиентам.

Пресс-секретарь Iki Гинтаре Китове сказала Delfi, что компания никуда не исчезает.

Gintarė Kitovė

„Spartuolis, как и Greituolis - это дочерняя компания Iki, которая перенимает функции Greituolis. Это произойдет после заключения сделки купли-продажи (...)“, – сказала Delfi Китове.

По ее словам, это всего лишь организационные изменения внутри компании, они никак не повлияют на клиентов.

В деятельности платформы LastMile ничто не изменится“, – пояснила представитель Iki.

Антимонопольная служба не так давно разрешила компании REWE Ventures приобрести 33% акций Greituolis. Еще 67% акций принадлежат компании группы REWE Iki Lietuva.

По данным Центра регистра, в прошлом году продажи Greituolis составили 11,9 млн. евро, убытки составили 2,7 млн. евро.

В августе средняя зарплата в Greituolis, по данным Rekvizitai.lt, составляла 4760 евро „на бумаге“.

Компания Spartuolis была основана чуть более месяца назад. Ее единственный акционер - Iki Lietuva.

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