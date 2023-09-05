Меняется график работы некоторых магазинов IKI

"Летом в части магазинов, особенно на курортах, было изменено время работы для удобства покупателей. Осенью дни становятся короче, поэтому покупатели редко ходят в магазины поздно вечером, и мы возвращаемся к прежнему графику работы", – сказала Будрене.
Она заметила, что осенью покупатели хотели бы приходить в магазины до 8 ч., поэтому в Вильнюсе популярные магазины сети открываются с 7.30 ч.
Где меняется время работы:
Вильнюс и Вильнюсский район:
IKI – BALTUPIAI, ул. Дидлаукё 80A-101, I-VII: 7.30 – 22.00
IKI – JERUZALĖ, ул. Ерузалес, 17, I-VII: 7.30 – 22.00
IKI – ZUJŪNAI, ул. Жалёи, 22A, I-VII: 8.00 – 20.00
IKI – AVIŽIENIAI, ул. Сидервес, 17a, I-VII: 8.00 – 21.00
На взморье:
IKI – ŠVENTOJI, ул. Швянкосёс, 11, I-VII: 8.00 – 21.00
IKI – PALANGA, ул. Тайкос, 68a, I-VII: 8.00 – 22.00
IKI – PALANGA – ŽVEJŲ, ул. Жвяю, 35, I-VI: 8.00 – 21.00. VII: 9.00 – 19.00
На остальной территории страны:
IKI – ŠILELIS, Аникщай, ул. Й.Билюно, 13, I-VI: 8.00 – 21.00. VII: 9.00 – 19.00
IKI – ŽARA, Паневежис, ул. С.Даряус ир С.Гирено, 2, I-VI: 8.00 – 20.00. VII: 9.00 – 19.00
IKI – MOLĖTAI, Молетай, ул. Вильняус, 95, I-VI: 8.00 – 21.00. VII: 9.00 – 19.00
IKI – PRIEKULĖ, Прекуле, ул. Жальгирё, 6, I-VII: 8.00 – 21.00
IKI – UTENA, Утена, ул. Й.Барташяус, 1, I-VI: 8.00 – 21.00. VII: 9.00 – 19.00
IKI – IGNALINA, Игналина, ул. Атейтес, 16, I-VI: 8.00 – 21.00. VII: 9.00 – 19.00