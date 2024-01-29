Medicinos bankas сменил название

Новое название банка было объявлено 29 января после внеочередного собрания акционеров, фондовая биржа Nasdaq и инвесторы были официально проинформированы об изменениях.
Глава администрации банка Марюс Арлаускас сказал, что новое название является неотъемлемой частью стратегии роста.
"С самого начала своей деятельности мы были литовским банком и остаемся им до сегодняшнего дня. Нам важно сохранить свою национальную идентичность, поэтому мы выбрали название горы Урбас в Ниде, на которой стоит Нидский маяк и открывается широкая панорама. Мы являемся надежным финансовым партнером, ориентированным на нужды жителей Литвы, поэтому хотим, чтобы Urbo символизировал наши амбиции, стремление к цели, четкое направление и умение прислушиваться", - пояснил М. Арлаускас в сообщении.
Стратегию, название и визуальный стиль нового торгового знака банк разработал совместно с креативным агентством Milk.
По словам собеседника, название Medicinos bankas хорошо известно в финансовом секторе и пользователь даже не задается вопросом о значении названия. Однако отныне банк предпочитает связь не с конкретной сферой, а более универсальное название, которое поможет лучше раскрыть его комплексность.
Долгосрочная стратегия банка предусматривает последовательный рост, расширение спектра услуг, повышение их доступности и улучшение качества обслуживания клиентов. В будущем планируются новые продукты, в том числе платежные карты и другие решения, улучшающие качество обслуживания клиентов.
Medicinos bankas уже объявил, что переедет из своей штаб-квартиры в Вильнюсе на улице Паменкальне в бизнес-центр Artery на проспекте Конституцийос, где расположены штаб-квартиры крупнейших банков страны и других учреждений частного и государственного сектора
Изменения ждут и Каунасский филиал, который пока не будет менять помещение, но также присматривается к альтернативным, современным вариантам недвижимости.
Банк принадлежит бизнесмену Константинасу Каросасу.