Medicinos bankas сменил название

"С самого начала своей деятельности мы были литовским банком и остаемся им до сегодняшнего дня. Нам важно сохранить свою национальную идентичность, поэтому мы выбрали название горы Урбас в Ниде, на которой стоит Нидский маяк и открывается широкая панорама. Мы являемся надежным финансовым партнером, ориентированным на нужды жителей Литвы, поэтому хотим, чтобы Urbo символизировал наши амбиции, стремление к цели, четкое направление и умение прислушиваться", - пояснил М. Арлаускас в сообщении.