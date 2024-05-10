Мечта жителей Литвы – жилье на взморье: где и сколько стоит такое имущество

По словам аналитика Арнольдаса Антанавичюса, за последний год рынок недвижимости на взморье замедлился. Люди покупают жилье, но уже нет такого большого числа покупателей, как прежде. Во-первых, сказал Антанавичюс, снизился спрос, а он был обусловлен несколькими факторами. Например, цены на недвижимость на взморье слишком высокие и по карману далеко не всем.
Кроме того, даже те, у кого есть деньги, в этом году воздерживаются от покупки из-за высокой процентной ставки, а быть может, ищут варианты за границей, где недвижимость дешевле, чем в Литве.
„Все это приводит к тому, что рынок малоактивен“, – сказал Антанавичюс.
Кроме того, на рынок влияет и геополитическая ситуация. По словам собеседника, люди на взморье обычно покупают не первое, а дополнительное жилье.
Аналитик рассказал и о ценах на жилье на взморье. По его словам, общая картина такова – продавцы не паникуют и не спешат с продажей, а покупатели ждут снижения процентной ставки, пока обе стороны выжидают, цены остаются стабильными. Антанавичюс сказал, что снижения цен на жилье на взморье пока не наблюдается.
По его словам, сейчас больше всего жилья продают в Палангском муниципалитете, поскольку там больше жилья.
В Неринге рынок иной.
„Неринга – исключительная зона, там очень мало предложений, а цены достаточно высокие, поэтому круг потенциальных покупателей еще меньше“, – сказал Антанавичюс.
Какую недвижимость можно купить на взморье?
Журналисты Delfi просмотрели данные на портале Aruodas.lt.
Паланга. Что можно купить в Паланге по цене до 100 000 евро. Варианты есть и в Паланге и в Швентои. В Швентои на ул. Мокиклос есть трехкомнатная квартира за 97 000 евро.
Варианты есть и в Паланге. В основном это одно- или двухкомнатные квартиры площадью не больше 40 кв. м. Это жилье необязательно будет рядом с морем.
Больше вариантов будет по цене 100 000-300 000 евро. За такие деньги можно купить жилье площадью до 70 кв. м. Варианты разные – от квартир в старых домах до современных апартаментов. Например, в Паланге, на ул. Вежю, за 173 000 евро продают двухкомнатную квартиру площадью 48 кв. м.
А сколько стоит самое дорогое жилье в Паланге. Речь идет об объектах стоимостью 300 000-400 000 евро. Это просторное жилье площадью около 100 кв. м. Однако есть и варианты стоимостью 1 200 000 евро. Речь идет о жилье площадью всего 60 кв. м на ул. Дауканто.
Неринга. В Неринге за 100 000 евро и меньше можно купить только три объекта - это 1 или 2-комнатные квартиры площадью до 30 кв. м. За 100 000-300 000 евро можно выбирать из большего числа вариантов. В основном это двухкомнатные квартиры. Например, в Юодкранте, на ул. Вилу, продают трехкомнатную квартиру площадью почти 45 кв. м. Квартиру продают со всей мебелью. Цена – 280 000 евро.
Здесь есть варианты за 400 000 евро, за 500 000 евро и даже за миллион.
Антанавичюс сказал, что пока процентные ставки высокие, люди не покупают, а чаще арендуют жилье.
Delfi интересовался ценами на аренду. Согласно данным Booking.com, неделя отдыха в июле для двоих взрослых и двух детей обойдется в 300-2000 евро в Паланге (дешевле стоят варианты, находящиеся далеко от моря), самый дорогой вариант - Pušų paunksnė – почти 6000 евро. На несколько тысяч дешевле будет стоить неделя в гостинице Palanga Life Balance Spa и в Vanagupe Spa resort.