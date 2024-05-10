Мечта жителей Литвы – жилье на взморье: где и сколько стоит такое имущество

По словам аналитика Арнольдаса Антанавичюса, за последний год рынок недвижимости на взморье замедлился. Люди покупают жилье, но уже нет такого большого числа покупателей, как прежде. Во-первых, сказал Антанавичюс, снизился спрос, а он был обусловлен несколькими факторами. Например, цены на недвижимость на взморье слишком высокие и по карману далеко не всем.

Кроме того, даже те, у кого есть деньги, в этом году воздерживаются от покупки из-за высокой процентной ставки, а быть может, ищут варианты за границей, где недвижимость дешевле, чем в Литве.

„Все это приводит к тому, что рынок малоактивен“, – сказал Антанавичюс.

Кроме того, на рынок влияет и геополитическая ситуация. По словам собеседника, люди на взморье обычно покупают не первое, а дополнительное жилье.