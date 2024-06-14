2024.06.14 13:45

Мебельная компания из Укмерге увольняет 22 работника

 
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Nuotraukos - 46
Nuotraukos - 46
ФОТО: Bacho | Shutterstock

Мебельная компания из Укмерге Optimata планирует прекратить деятельность и уволить 22 работников из 37, сообщила Служба занятости.

Мебельная компания из Укмерге Optimata планирует прекратить деятельность и уволить 22 работников из 37, сообщила Служба занятости.

По данным службы, больше всего сокращений приходится на слесарей и операторов деревообрабатывающих станков – 9 и работников смежных профессий – 3.

По данным ведомства, работников увольняют в связи с прекращением деятельности по производству мебели и сокращением штата сотрудников.

Связаться с представителями Optimata пока не удалось.

По данным Центра реестров, убытки Optimata в 2023 г. составили около 262 тыс. евро, а в 2022 г. – 43,6 тыс. евро. Задолженностей перед „Содрой“ у компании нет.

По данным „Содры“ на конец 2022 г. Optimata работало 65 человек, на конец 2023 г. – 56.

Компания работает в Литве с 1999 г.

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