McDonald’s сообщает, что весной станет WcDonald’s

 
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Vilniuje po atnaujinimo atidarytas seniausias „McDonald’s“
Vilniuje po atnaujinimo atidarytas seniausias „McDonald’s“
ФОТО: Įmonės nuotr.

С 10 апреля сеть ресторанов фастфуда McDonald’s стала WcDonald’s. В пресс-релизе сказано, что в Литве этой весной начинается первая кампания на тему аниме.

Аниме - японская мультипликация, которая стала популярной во всем мире, включая Литву. Много лет McDonad’s был источником вдохновения в фильмах и сериалах аниме, там он назывался WcDonald’s. Поэтому новый шаг сети важен для интеграции мировых культур в опыт посещения ресторанов сети.

"Этой весной начинается международная кампания McDonald’s, которая дала нам возможность представить популярную во всем мире культуру аниме. С апреля посетители увидят персонажей, упаковки в стиле аниме и необычные блюда", – сказал гендиректор McDonald’s в странах Балтии Владимир Яневский.

Он рассказал, что во время кампании будет представлен новый соус чили WcDonald’s, в состав которого входит имбирь, чеснок и соя, а также небольшое количество хлопьев острого перца. Пищу будут продавать в упаковках, созданных известным иллюстратором манга (японских комиксов) Аки Брайтом.

"Больше месяца каждую неделю McDonald’s в интернете будет представлять
специальную серию аниме и манга WcDonald’s", – сообщается в пресс-релизе компании.

„McDonald’s“ šį pavasarį virs „WcDonald’s“
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