McDonald’s сообщает, что весной станет WcDonald’s

Аниме - японская мультипликация, которая стала популярной во всем мире, включая Литву. Много лет McDonad’s был источником вдохновения в фильмах и сериалах аниме, там он назывался WcDonald’s. Поэтому новый шаг сети важен для интеграции мировых культур в опыт посещения ресторанов сети.

"Этой весной начинается международная кампания McDonald’s, которая дала нам возможность представить популярную во всем мире культуру аниме. С апреля посетители увидят персонажей, упаковки в стиле аниме и необычные блюда", – сказал гендиректор McDonald’s в странах Балтии Владимир Яневский.