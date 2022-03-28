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Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания McDonald‘s начинает новую кампанию по трудоустройству, в рамках этой кампании акцент ставится на общности, равных правах и возможностях, важности разнообразия в рабочем окружении.
McDonald’s начинает новую кампанию по привлечению работников
© Bendrovės nuotr.

"Вовлечение и разнообразие - уже в течение многих лет основополагающие ценности компании как на местном, так и на глобальном уровне. Сейчас как никогда прежде важно делать акцент на внутренней культуре, которая объединяет в одну команду разных людей, гарантирует им безопасность и уважение. В Литве в ресторанах McDonald‘s ежедневно рука об руку работают люди разных национальностей, пола, возраста, цвета кожи, национальностей. Компания продолжает расширение и планирует трудоустроить до 300 человек, из них 35 – это новые рабочие места. В рамках новой кампании по трудоустройству мы хотим подчеркнуть – наши двери открыты для всех", - сказал Владимир Яневский, гендиректор компании в странах Балтии.

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Сейчас в компании работают 954 человека 16-74 лет.

Компания предлагает разные позиции как в ресторанах, так и в администрации.

Работникам компании гарантируют гибкий график работы.

McDonald’s также предлагает возможность работать неполную неделю. Сейчас не на полную ставку работают 80% работников компании. Двери McDonald’s открыты и для недееспособных людей.

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