McDonald’s начинает новую кампанию по привлечению работников

"Вовлечение и разнообразие - уже в течение многих лет основополагающие ценности компании как на местном, так и на глобальном уровне. Сейчас как никогда прежде важно делать акцент на внутренней культуре, которая объединяет в одну команду разных людей, гарантирует им безопасность и уважение. В Литве в ресторанах McDonald‘s ежедневно рука об руку работают люди разных национальностей, пола, возраста, цвета кожи, национальностей. Компания продолжает расширение и планирует трудоустроить до 300 человек, из них 35 – это новые рабочие места. В рамках новой кампании по трудоустройству мы хотим подчеркнуть – наши двери открыты для всех", - сказал Владимир Яневский, гендиректор компании в странах Балтии.

Сейчас в компании работают 954 человека 16-74 лет.

Компания предлагает разные позиции как в ресторанах, так и в администрации.

Работникам компании гарантируют гибкий график работы.

McDonald’s также предлагает возможность работать неполную неделю. Сейчас не на полную ставку работают 80% работников компании. Двери McDonald’s открыты и для недееспособных людей.