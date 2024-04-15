McDonald’s сообщает, что весной станет WcDonald’s

Аниме - японская мультипликация, которая стала популярной во всем мире, включая Литву. Много лет McDonad’s был источником вдохновения в фильмах и сериалах аниме, там он назывался WcDonald’s. Поэтому новый шаг сети важен для интеграции мировых культур в опыт посещения ресторанов сети.
"Этой весной начинается международная кампания McDonald’s, которая дала нам возможность представить популярную во всем мире культуру аниме. С апреля посетители увидят персонажей, упаковки в стиле аниме и необычные блюда", – сказал гендиректор McDonald’s в странах Балтии Владимир Яневский.
Он рассказал, что во время кампании будет представлен новый соус чили WcDonald’s, в состав которого входит имбирь, чеснок и соя, а также небольшое количество хлопьев острого перца. Пищу будут продавать в упаковках, созданных известным иллюстратором манга (японских комиксов) Аки Брайтом.
"Больше месяца каждую неделю McDonald’s в интернете будет представлять
специальную серию аниме и манга WcDonald’s", – сообщается в пресс-релизе компании.