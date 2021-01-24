По словам консерватора Миколаса Маяускаса, есть предложения, которые Министерство финансов внимательно рассмотрит, например, о принципе "одного окна", инвентаризации подакцизных товаров, однако предложение снизить подоходный налог для жителей с высокими доходами он считает нерациональным.

"Есть несколько предложений, которые выглядят неприемлемыми. Это, прежде всего, предложение снизить подоходный налог для получающих самые высокие доходы", - сказал BNS парламентарий.

ЛКБ предлагает снизить тариф подоходного налога для жителей, чьи доходы превышают 60 средних зарплат в год, с 32% до 27%.

По словам М. Маяускаса, это затронуло бы примерно 8 тыс. человек, общее налогообложение доходов которых, включая взносы в Фонд социального страхования (Sodra), уменьшилось бы с более чем 40% до 37,1% - на столько, сколько сейчас платят жители, получающие одну среднюю зарплату. Между тем налогообложение доходов тех, кто получает две средних зарплаты, по-прежнему будет достигать 40%.

"Мне кажется, что это предложение неприемлемое, безответственное и несолидное. Я с трудом представляю себе, чтобы Сейм мог принять такое решение, когда у нас такое социальное отчуждение", - сказал М. Маяускас.