Линейка продуктов под торговой маркой Well Done будет доступна во всех странах Балтии. К концу 2023 года ассортимент Well Done будет включать в себя около 700 наименований продуктов в каждой пищевой категории, включая молочные продукты, яйца, свежие фрукты и овощи, мясо и рыбу, хлебобулочные изделия, замороженные продукты, ингредиенты для свежих салатов и приправы.

Ассортимент Well Done включает в себя продукцию производителей стран Балтии и ближайших соседей. Сегодня в магазинах Maxima уже доступно около 300 товаров, а новинки будут добавляться до конца года, когда количество разных товаров достигнет почти 700 наименований.

Товары серии Well Done имеют узнаваемый дизайн, который помогает клиентам легче ориентироваться в магазине и находить товары. Well Done – самая крупная линейка продукции под собственным брендом Maxima.