После того как в Литве в силу вступили ограничения в 75-ти магазинах поток клиентов сократился на 30%. До ограничений магазины ежедневно посещало 200 000 покупателей. Это 50% всех покупателей магазинов сети Maximа в день.
"Сейчас в больших магазинах без "паспорта возможностей" ничего не купишь. Оборот этих магазинов составляет 60% общего оборота нашей сети", – сказала пресс-секретарь сети Maximа Эрнеста Дапкене.
По ее словам, нынешняя ситуация напоминает самый пик пандемии, когда из-за жестких условий карантина поток покупателей значительно сократился – люди стали планировать походы в магазины и покупки.
"Сейчас мы наблюдаем похожие тенденции. Покупатели приходят реже, но покупают больше. Корзина покупателей в больших магазинах увеличилась на 9%", – сказала Дапкене.
В остальных 173 магазинах Maximа поток покупателей вырос только на 0,4%.
"Но и в этих магазинах мы наблюдаем, что покупатели покупают больше товаров. Корзина увеличилась на 16% по сравнению с тем, что было в прошлом году", – заметила представитель сети.
Интернет-торговля составляет всего 4,5% общего оборота сети Maximа. За первую неделю после введения ограничений оборот сети Maximа снизился на 8%, поток покупателей уменьшился на 15%, а корзина покупателей увеличилась на 8%.
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