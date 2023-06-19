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Сеть Maxima информирует, что с 1 июля 2023 года бесплтаных одноразовых пакетов в ее магазинах не будет. Одноразовые пакеты будут стоить 1 цент.
Plastikiniai maišeliai
Plastikiniai maišeliai
© Stopkadras / DELFI.TV

"(...) Мы рады видеть рост сознательности наших покупателей, которые сами стали использовать меньше одноразовых пакетов. Мы верим, что введение запрета на бесплатную раздачу одноразовых пакетов, приведет к тому, что покупатели будут ответственно подходить к выбору одноразовых пакетов, а их использование за год сократится на 50%", – сообщает представитель Maxima Индре Тракимайте_Шяшкувене.

С 1 июля в магазинах сети Maxima покупатели найдут не только пластиковые одноразовые пакеты, но и более экологичную альтернативу: бесплатные бумажные пакеты, многоразовые пакеты для овощей.

"Кассир спросит у покупателя, сколько он взял одноразовых пакетов и пробьет их количество в кассе. (...) В кассах самообслуживания покупатели сами должны ввести количество одноразовых пакетов", – сказала Тракимайте_Шяшкувене.

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