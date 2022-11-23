"Зимние праздники - время, посвященное семье и близким, поэтому в Сочельник и в канун Нового года мы предоставим нашей команде больше времени на подготовку к праздникам, а на Рождество и Новый год наши работники будут отдыхать", – сказала представитель сети Maxima Татьяна Игнатович.

В Сочельник, 24 декабря, магазины Maxima во всей Литве закроются в 19 ч. 25 декабря магазины работать не будут. 26 декабря магазины откроются в 9 ч.

31 декабря магазины Maxima закроются в 21 ч., а некоторые в 19 и 20 ч.

1 января 2023 года магазины.