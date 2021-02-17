"В этом году, как и большая часть жителей Литвы, работники нашей сети проведут праздничный день в кругу семьи. Мы призываем покупателей учесть это и заранее планировать покупки", – сказала гендиректор сети Maxima Йоланта Бивайните.
Она отметила, что в карантин часть магазинов сети работает по укороченному графику.
"Мы учли изменившиеся из-за COVID-19 привычки покупателей и хотели снять нагрузку с наших работников, поэтому сократили время работы некоторых магазинов. Мы следим за ситуацией, и в случае потребности готовы восстановить время работы магазинов", – заметила гендиректор.
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