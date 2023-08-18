Maxima оштрафовали на 10 000 евро

Совет по конкуренции Литвы оштрафовал сеть магазинов Maxima LT на 10 000 евро, пишет dv.ee.

Сотрудники организации не смогли должным образом расследовать предполагаемое нарушение, поскольку при проверке помещений один из работников Maxima попросил своего коллегу удалить папку с документами с общего диска, что и было сделано.