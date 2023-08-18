18 августа 2023 г. 09:48

Maxima оштрафовали на 10 000 евро

 
rus.delfi.ee
ФОТО: DELFI / Jonas Balčiūnas

Совет по конкуренции Литвы оштрафовал сеть магазинов Maxima LT на 10 000 евро, пишет dv.ee.
Сотрудники организации не смогли должным образом расследовать предполагаемое нарушение, поскольку при проверке помещений один из работников Maxima попросил своего коллегу удалить папку с документами с общего диска, что и было сделано.

Позже Maxima восстановила копию папки и предоставила данные антимонопольному органу.

„Ответственность за действия работников, препятствующие проведению проверки, возлагается на работодателя. Нет необходимости доказывать, что такие действия нанесли ущерб проводимому расследованию. В конкретном случае органу достаточно установить факт уничтожения папки с документами по распоряжению работника коммерческого предприятия“, – пояснил заместитель главы Совета по конкуренции Литвы Элонас Шатас.

Вышеупомянутое расследование касалось возможной запрещенной практики Maxima LT по отношению к поставщикам.

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