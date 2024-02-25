Maxima: "народный продукт" уже не столь популярный – реализовано даже на 50 млн меньше

"Если раньше покупатели привыкли использовать пакеты даже тогда, когда товар не нуждался в дополнительной упаковке, например, при покупке связки бананов или сыров, то теперь цифры говорят об изменении поведения покупателей – они увидели, что есть возможность обойтись без пакета. Конечно, на это повлияла символическая цена в 1 цент, но мы не сомневаемся в возросшей осведомленности покупателей: покупатели приносят свои пакеты из дома, а также обнаружили в нашем ассортименте экологические альтернативы пластиковым пакетам. Только за второе полугодие 2023 года жители приобрели еще десятки тысяч многоразовых пакетов для хранения фруктов и овощей. По сравнению со второй половиной 2022 года их использование выросло даже в 3 раза", — говорит И. Тракимайте-Шешкувене.