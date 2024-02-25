Maxima: "народный продукт" уже не столь популярный – реализовано даже на 50 млн меньше

Более полугода назад, когда за тонкий одноразовый пластиковый пакет была введена плата и он стал обычным предметом с ценой в 1 цент, это заставило большую часть покупателей задуматься, действительно ли им нужна эта покупка.
50 миллионов пакетов за полгода
По данным торговой сети Maxima, во втором полугодии 2022 года покупатели использовали почти 100 млн тонких одноразовых пластиковых пакетов. После запрета на бесплатное распространение и взимания платы использовано тонких одноразовых полиэтиленовых пакетов в период с июля по декабрь 2023 года в два раза меньше — около 50 млн штук.
Кстати, не все тонкие одноразовые пакеты были проданы - часть пакетов используется для упаковки свежего мяса и рыбы и за них не нужно платить, кроме того, за часть пакетов покупатели забывают заплатить. Количество пакетов, проданных в торговой сети Maxima, составляет около 43 %.
По словам руководителя департамента коммуникаций и корпоративных связей торговой сети Maxima Индре Тракимайте-Шешкувене, ожидания, зародившиеся более полугода назад – вдвое сократить использование пластика в магазинах – оправдались.
"Если раньше покупатели привыкли использовать пакеты даже тогда, когда товар не нуждался в дополнительной упаковке, например, при покупке связки бананов или сыров, то теперь цифры говорят об изменении поведения покупателей – они увидели, что есть возможность обойтись без пакета. Конечно, на это повлияла символическая цена в 1 цент, но мы не сомневаемся в возросшей осведомленности покупателей: покупатели приносят свои пакеты из дома, а также обнаружили в нашем ассортименте экологические альтернативы пластиковым пакетам. Только за второе полугодие 2023 года жители приобрели еще десятки тысяч многоразовых пакетов для хранения фруктов и овощей. По сравнению со второй половиной 2022 года их использование выросло даже в 3 раза", — говорит И. Тракимайте-Шешкувене.
Обращаем внимание на использование бумажных пакетов
С другой стороны, по наблюдению торговой сети, увеличилось использование бумажных упаковочных пакетов. Однако их расход несравнимо меньше, чем у тонких полиэтиленовых пакетов. Таким образом, после значительного снижения потребления тонких полиэтиленовых пакетов, во второй половине прошлого года общее использование как полиэтиленовых, так и бумажных пакетов для упаковки хлеба и кондитерских изделий сократилось на 42 %.
"Хотя тенденции использования тонких полиэтиленовых пакетов действительно многообещающие, когда совместными усилиями мы сможем создавать более здоровую, менее не только для себя, но и для будущих поколения загрязняющую окружающую среду, мы все еще можем напрячься и пройти еще одну милю в этом направлении. Цифры показывают двукратное увеличение использования бумажных пакетов, которые покупатели берут бесплатно при покупке таких товаров, как хлеб или булочки. Поэтому мы напоминаем и призываем клиентов использовать их по назначению – для хранения хлеба или кондитерских изделий", – подчеркивает И. Тракимайте-Шешкувене.