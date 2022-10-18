"За первый месяц дисконтные карты Ačiū поменяла почти 1/3 клиентов, которые сразу ощутили достоинства новой карты. При расчете сейчас достаточно приложить карту к терминалу, это требует меньше времени. Кроме того, поменявшие карту жители получают скидки на следующую покупку", – напомнила представитель сети Maximа Эрнеста Дапкене.
Клиенты, которые поменяют карту с 18 октября по 18 ноября получат три скидки: 35% на кофе, 40% на игрушки (за исключением Lego), 30% на колбасы компании Krekenavа.
Сеть указала, что выдала в общей сложности 1,9 млн. карт Ačiū старого образца.
Клиенты сети должны поменять карты Ačiū до 28 февраля 2023 г.
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