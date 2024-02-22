Maxima напоминает: клиенты еще могут использовать накопленные на дисконтных картах средства

 
ru.DELFI.lt
„Ačiū“ kortelė
„Ačiū“ kortelė
ФОТО: Įmonės nuotr.

Литовская сеть Maxima сообщает, что владельцы дисконтных карт Ačiū до конца февраля могут использовать накопленные на дисконтных картах средства. Это важно сделать до 29 февраля.

Maxima напоминает, что с 1 марта эти средства аннулируются.

Пресс-секретарь Maxima Индре Тракимайте-Шяшкувене сказала, что ежемесячно владельцам дисконтных карт переводят 1,8 млн. евро. Картами Ačiū пользуются больше 1,9 млн. человек.

Проверить, сколько денег осталось на счету дисконтных карт Ačiū можно в мобильном приложении Maximа.

Кроме того, это можно увидеть в каждом чеке, полученном в магазине, информацию может предоставить и кассир.

"Еще раз напоминаем, что накопленные на дисконтных картах сети Maximа деньги важно использовать до 29 февраля. В противном случае они исчезнуть", – подчеркнула Тракимайте-Шяшкувене.

Во время каждой операции владельцам карт Ačiū накапливается 1% от истраченной суммы. По 5% переводят покупателям новых магазинов в течение первого месяца их работы. Ежедневно картами Ačiū пользуются 300 000 покупателей.

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