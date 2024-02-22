Maxima напоминает: клиенты еще могут использовать накопленные на дисконтных картах средства

Maxima напоминает, что с 1 марта эти средства аннулируются.

Пресс-секретарь Maxima Индре Тракимайте-Шяшкувене сказала, что ежемесячно владельцам дисконтных карт переводят 1,8 млн. евро. Картами Ačiū пользуются больше 1,9 млн. человек.

Проверить, сколько денег осталось на счету дисконтных карт Ačiū можно в мобильном приложении Maximа.

Кроме того, это можно увидеть в каждом чеке, полученном в магазине, информацию может предоставить и кассир.

"Еще раз напоминаем, что накопленные на дисконтных картах сети Maximа деньги важно использовать до 29 февраля. В противном случае они исчезнуть", – подчеркнула Тракимайте-Шяшкувене.