Maxima купила бывшую больницу в районе Антакальниса

"Объект может использоваться как для коммерческого, так и для жилого назначения. Мы выберем наилучший вариант, чтобы он отвечал ожиданиям местных жителей", – сказал представитель Maxima LT Вилюс Римкус.



"Эти здания продавали вместе с землей, поэтому мы и решили воспользоваться такой уникальной возможностью", – заметил он.

По словам Римкуса, осуществление проекта может отнять несколько лет, а инвестиции будут зависеть от принятых решений.

Здания бывшей больницы на аукционе Имущественного банка в июне 2023 года купила компания Maxima LT - Amageras. Стартовая цена объекта была 3,7 млн. евро.

Договор о купле-продаже в реестре был зарегистрирован 18 июля.

Имущественный банк перенял этот объект у Минздрава в 2021 году. До сих пор здание сдавали в аренду Наркологическому центру, новый владелец должен соблюдать договор об аренде до окончания срока его действия.